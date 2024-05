Zigarettenautomat mit Schweißgerät aufgebrochen: Festnahmen

Moldautal (dpa/lhe) - Zwei Männer haben nach Angaben der Polizei in Moldautal - Brandau (Kreis Darmstadt-Dieburg) einen Zigarettenautomaten mit einem Schweißgerät aufgeschnitten und einige Zigarettenschachteln entwendet. Wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte, wurde die Tat am frühen Montagmorgen von einem Zeugen beobachtet. Dieser rief die Polizei. Die Täter flüchteten mit einem Auto. Auf einem Feldweg in der Nähe des Tatorts fand die Polizei mithilfe der herbeieilenden Streifen und eines Polizeihubschraubers das Fluchtfahrzeug mit einem falschen Kennzeichen. Die beiden Männer wurden vorläufig festgenommen. Gegen sie läuft nun ein Strafverfahren wegen besonders schweren Diebstahls, außerdem muss sich der Fahrzeugbesitzer wegen Urkundenfälschung verantworten.