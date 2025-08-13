Unfälle Mähdrescher erfasst Krad - zwei Schwerverletzte Unfall mit Mähdrescher: Zwei Menschen werden schwer verletzt. Wie konnte das passieren? 13.08.2025 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Foto: Carsten Rehder/dpa Mähdrescher erfasst dreirädriges Krad - zwei Verletzte. Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen. Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns. Zur Startseite Ähnliche Artikel Notfall Unfall mit einer Schwerverletzten in Südhessen Im Landkreis Darmstadt-Dieburg stoßen zwei Autos auf einer Bundesstraße zusammen. Eine Fahrerin verletzt sich schwer. 09.10.2024 Statistik Weniger Schwerverletzte auf Hessens Straßen Noch nie haben die Statistiker so wenige Schwerverletzte bei Verkehrsunfällen im Land ermittelt wie 2023. Auf welchen Straßen es besonders gefährlich ist, zeigt die neue Unfallbilanz. 13.03.2024 Hirschberg an der Bergstraße Betrunkener verursacht Unfall mit Schwerverletzter Bei einem Unfall in Hirschberg gab es eine Schwerverletzte. Der Unfallverursacher stand unter erheblichem Alkohleinfluss. 19.02.2024 Überholmanöver Unfall auf Bundesstraße: Ein Toter und eine Schwerverletzte 15.02.2024 Verkehrsunfälle Ein Toter und drei Schwerverletzte: Unfall in Mittelhessen 26.08.2023