Flächenbrand

Mähdrescher läuft heiß - Feld brennt ab

Ein Arbeiter will Getreide ernten. Doch plötzlich fängt es an zu rauchen.

Bei Seekirch ist es bei der Getreideernte zu einem Flächenbrand gekommen. (Symbolbild) Foto: Matthias Bein/dpa
Bei Seekirch ist es bei der Getreideernte zu einem Flächenbrand gekommen. (Symbolbild)

Seekirch (dpa/lsw) - Wohl wegen eines heißgelaufenen Mähdreschers sind bei Seekirch (Kreis Biberach) rund 90.000 Quadratmeter Ackerfläche verbrannt - das entspricht etwa der Größe von zwölf Fußballfeldern. Ein Feuerwehrmann zog sich eine leichte Rauchvergiftung zu, wie die Polizei mitteilte. 

Ein Mann hatte am Dienstag mit einem Mähdrescher ein Getreidefeld abgeerntet. Dabei begann es hinter ihm und wohl auch unter dem Fahrzeug zu rauchen und zu brennen. 

Der Arbeiter fuhr das Gerät noch auf eine asphaltierte Straße. Feuerwehrleute und Landwirte versuchten stundenlang, den Flächenbrand einzudämmen, doch wegen des starken Winds breitete sich das Feuer weiter aus. Am Dienstagabend waren die Brände gelöscht. 

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Die Polizei vermutet, dass der Motor des Mähdreschers heiß lief, das Stroh entzündete und den Brand auslöste.

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