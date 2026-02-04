Schlägerei

Männer prügeln sich wegen Ladestation - Polizei ermittelt

Elektromobilität sorgt für gutes Klima - nur nicht in Spaichingen. Da eskaliert ein Streit zwischen Mieter und Vermieter. Es geht um eine Ladestation.

Zwei Männer haben sich in Spaichingen geprügelt - wegen einer Wallbox. (Symbolbild) Foto: Uli Deck/dpa/dpa-tmn
Zwei Männer haben sich in Spaichingen geprügelt - wegen einer Wallbox. (Symbolbild)

Spaichingen (dpa/lsw) - Ein Wandladestation hat in Spaichingen eine Prügelei unter zwei Männern ausgelöst. Die beiden 22 und 24 Jahre alten Kontrahenten hätten sich mit Fäusten ins Gesicht geschlagen und einer habe dem anderen mit einer Holzlatte gedroht, teilte die Polizei mit. Die Väter der beiden gingen den Angaben nach dazwischen und beendeten die Rauferei. Von Verletzungen ist nichts bekannt, die Polizei ermittelt aber wegen wechselseitiger Körperverletzung. Bei den Männern handelt es sich um Mieter und Vermieter, die beide im gleichen Gebäude wohnen. Inwiefern genau die Anbringung einer Wandladestation für Elektrofahrzeuge den Streit auslöste, konnte die Polizei zunächst nicht angeben.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Streit während Autofahrt verursacht Unfall
Unfälle

Streit während Autofahrt verursacht Unfall

In einem fahrenden Wagen geraten zwei Männer in Streit.

09.11.2025

Weinheim: Schlägerei in Kleingartenanlage
Wegen toter Hühner

Weinheim: Schlägerei in Kleingartenanlage

Ein 47-Jähriger und ein 67-Jähriger sind in einer Weinheimer Kleingartenanlage aufeinander losgegangen. Vorausgegangen war ein Streit, weil ein Hund mehrere Hühner gerissen haben soll.

29.08.2025

Streit in Regionalbahn artet zu Schlägerei aus
Vier Männer beteiligt

Streit in Regionalbahn artet zu Schlägerei aus

Vier Männer geraten in einem Zug in Streit, dann gehen drei der Männer auf einen 52-Jährigen los. Zwischenzeitlich muss auch der Lokführer fliehen.

30.06.2025

BGH stärkt Vermieter bei Kautionsabrechnung von Schäden
Mietstreit vor Gericht

BGH stärkt Vermieter bei Kautionsabrechnung von Schäden

Das Mietverhältnis ist beendet, der Mieter ausgezogen. Immer wieder kommt es dann zu Streit um die Kaution. Der BGH hat in einem Fall zugunsten der Vermieter geurteilt - mit Folgen auch für Mieter.

10.07.2024

Frau getötet? Haftbefehle gegen Vermieter-Paar erlassen
Kriminalität

Frau getötet? Haftbefehle gegen Vermieter-Paar erlassen

Die Polizei wird zu einem Streit zwischen Vermietern und deren Ex-Mieter gerufen. Der erzählt den Polizisten: Eine Frau sei plötzlich verschwunden. In dem Haus finden die Ermittler Antworten.

04.07.2024