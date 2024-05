Männer sollen auf Verkehrsschild geschossen haben

Offenbach (dpa) - Zwei Männer sollen in Offenbach mit einer Waffe auf ein Verkehrsschild geschossen haben. Die beiden 24 und 25 Jahre alten Verdächtigen seien zunächst festgenommen worden, wie die Polizei Südosthessen mitteilte. Die Beamten seien am Samstagnachmittag per Notruf alarmiert worden, es seien Schüsse gemeldet worden. Mehrere Streifen hätten den Bereich gesperrt, um Anwohner und Passanten zu schützen. Die beiden Männer seien in einer Wohnung ausfindig gemacht worden, dort sei unter anderem ein Luftgewehr sichergestellt worden.