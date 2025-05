Männer sollen Senioren um über 120.000 Euro betrogen haben

Heilbronn (dpa/lsw) - Drei Männer sollen mit der Masche der falschen Polizisten Senioren im Landkreis Heilbronn um mehr als 120.000 Euro betrogen haben. Sie seien bei Wohnungsdurchsuchungen am Mittwoch vor knapp zwei Wochen festgenommen worden und noch am selben Tag in Untersuchungshaft gekommen, teilte die Polizei mit. Sie sollen demnach den banden- und gewerbsmäßigen Betrug im Februar und März jeweils einmal in Untergruppenbach, Nordheim und Oedheim begangen haben.