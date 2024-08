Männer sollen sich Autorennen auf A3 geliefert haben

Bad Camberg/Limburg (dpa/lhe) - Zwei Männer sollen sich auf der Autobahn 3 im Kreis Limburg-Weilburg mutmaßlich ein illegales Autorennen geliefert haben. Zeuginnen und Zeugen hätten am Donnerstag per Notruf gemeldet, dass die beiden Autofahrer zwischen Bad Camberg und Limburg-Nord in Fahrtrichtung Köln nebeneinander gefahren seien und den Verkehr hinter sich plötzlich ausgebremst hätten, teilte die Wiesbadener Polizei in der Nacht mit.