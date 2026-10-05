Unfall

Männer stürzen durch Lichtkuppel in Gebäudedach

Zwei Männer dringen in Heidelberg unerlaubt in ein altes Bürogebäude ein. Doch der Ausflug endet im Krankenhaus.

Zwei Schwerverletzte haben Rettungskräfte aus einem Heidelberger Bürogebäude geholt. (Symbolbild) Foto: Carsten Rehder/dpa
Zwei Schwerverletzte haben Rettungskräfte aus einem Heidelberger Bürogebäude geholt. (Symbolbild)

Heidelberg (dpa/lsw) - Zwei Männer sind in einem leerstehenden Bürogebäude in Heidelberg abgestürzt und haben sich schwer verletzt. Nach Polizeiangaben hatten sich die beiden auf dem Flachdach des Gebäudes auf eine Lichtkuppel aus Kunststoff gesetzt. Als diese nachgab, stürzten die 37 und 39 Jahre alten Männer vier Meter tief in einen Schacht und fielen auf einen Betonboden. Die Rettungskräfte konnten sie selbst noch verständigen. Sie kamen ins Krankenhaus, Lebensgefahr bestand nicht.

Das Gebäude wird laut Polizei derzeit zurückgebaut. Die Männer waren am Sonntagabend unerlaubt dort eingedrungen - wie genau und warum, war zunächst unklar. Die Polizei ermittelt wegen Hausfriedensbruchs.

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