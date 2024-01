Männer suchen verlorenes Handy: Polizeieinsatz

Darmstadt (dpa/lhe) - Auf der Suche nach einem verlorenen Handy auf einer Bundesstraße bei Darmstadt haben zwei Männer einen Polizeieinsatz ausgelöst. Die beiden seien auf dem Seitenstreifen der vierspurigen Straße gelaufen, ein Zeuge habe den Notruf alarmiert, teilte die Polizei am Montag mit. Eine Streife brachte die beiden Männer am Sonntagvormittag in Sicherheit, zudem sichteten die Polizisten das Handy im Mittelstreifen und übergaben es dem Eigentümer. Dieser hatte es am Vorabend auf sein Autodach gelegt, dort vergessen und während der Fahrt verloren.