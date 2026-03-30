März ungewöhnlich warm und sonnig

Offenbach (dpa/lhe) - Sehr sonnig, sehr mild und sehr trocken: So lautet das Fazit der Meteorologen über den März in Hessen. Es sei eine durchschnittliche Temperatur von 6,5 Grad gemessen worden, teilte der Deutsche Wetterdienst in Offenbach mit. Dieser Wert liegt um 2,7 Grad über dem langjährigen Mittelwert der Referenzperiode 1961 bis 1990 (3,8 Grad). Am 7. März wurde in Michelstadt im Odenwald sogar 19,9 Grad gemessen - das war die deutschlandweit höchste Temperatur des Monats.