Mahnmal für Opfer sexueller Gewalt an der Odenwaldschule

Heppenheim (dpa/lhe) - Auf dem Gelände der früheren Odenwaldschule in Heppenheim wird am Montag (14.30 Uhr) das Mahnmal für Opfer sexueller Gewalt offiziell der Öffentlichkeit vorgestellt. Knapp 15 Jahre nach Bekanntwerden des Missbrauchskandals an der Schule soll es an das Leid betroffener ehemaliger Schüler erinnern. Nach Angaben der Stiftung «Brücken bauen» sind bislang 605.000 Euro an Opfer ausbezahlt worden. «Der Kreis der Opfer, die sich bei der Stiftung gemeldet haben und Zahlungen bekommen haben, erstreckt sich auf 50 Personen», teilte Ulrich Kühnhold von der Stiftung mit.