Frankfurt/Main (dpa) - Nach erheblichen Anlaufproblemen zu Jahresbeginn berichtet die Arbeitsagentur an diesem Dienstag über die Entwicklung des hessischen Arbeitsmarktes im Mai. In den Monaten zuvor war die sonst übliche Frühjahrsbelebung ausgeblieben, so dass im April rund 193.700 Männer und Frauen arbeitslos gemeldet waren. Das entsprach einer unveränderten Quote von 5,6 Prozent nach 5,2 Prozent ein Jahr zuvor.