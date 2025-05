Mal was Neues für Woltemade: Erst Pechvogel, dann Tor-Held

Hamburg (dpa) - Nick Woltemade ist in seiner noch jungen Karriere als Fußball-Profi um eine Erfahrung reicher. Vom Elfmeterschützen der traurigen Gestalt zum strahlenden Tor-Helden in weniger als einer halben Stunde - so etwas hat der 23 Jahre alte Stürmer des VfB Stuttgart auch noch nicht erlebt.