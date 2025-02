VfB-Stürmer Woltemade steht vor Rückkehr in die Startelf

Stuttgart (dpa/lsw) - Offensivspieler Nick Woltemade steht beim VfB Stuttgart im Auswärtsspiel bei der TSG 1899 Hoffenheim vor einer Rückkehr in die Startelf. Die Wahrscheinlichkeit sei groß, sagte Trainer Sebastian Hoeneß vor dem Spiel am Sonntag (19.30 Uhr/DAZN). Woltemade, der die vergangenen drei Spiele nicht von Beginn an spielte, sei schon vor seiner Krankheit auf einem guten Weg gewesen. «Ein Spieler, der jetzt einfach eine enorme Entwicklung genommen hat», sagte Hoeneß.