Mann attackiert 15-Jährige auf dem Schulweg und verletzt sie
Eine Jugendliche wird auf dem Weg zur Schule von einem Mann angegriffen. Der 36-Jährige soll auf die Schülerin eingeschlagen haben. Passanten greifen ein, die Polizei nimmt den Verdächtigen fest.
Steinbach (dpa/lhe) - Auf dem Schulweg ist eine Jugendliche in Steinbach von einem Mann attackiert worden. Die 15-Jährige erlitt bei dem Angriff diverse Hämatome und wurde in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Der 36 Jahre alte Angreifer wurde demnach am Freitagmorgen noch vor Ort festgenommen.
Nach den bisherigen Ermittlungen kannte die Jugendliche den Mann nicht, der ihr auf dem Schulweg entgegenkam. Er soll ihr unvermittelt ins Gesicht geschlagen und sie zu Boden geworfen haben. Danach soll er weiter auf sie eingeschlagen haben, bis Passanten ihn von dem Mädchen weggezogen hätten.
Ein möglicher sexualstrafrechtlicher Hintergrund könne nach aktuellem Erkenntnisstand nicht ausgeschlossen werden, hieß es. Ein Fachkommissariat aus Wiesbaden habe die weiteren Ermittlungen übernommen.