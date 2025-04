Karlsruhe (dpa/lsw) - Ein Mann hat auf einem Polizeirevier in Karlsruhe zwei Beamte mit Fäusten attackiert. Die Polizisten erlitten mehrere Verletzungen im Gesicht, wie es in einer Mitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizei hieß. Der 27-Jährige befindet sich nun in Haft.