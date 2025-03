Weinheim: Mann schlägt Frau am Hauptbahnhof - und attackiert Polizei 

Weinheim. Ein 33 Jahre alter Mann hat am Mittwochabend eine Frau am Hauptbahnhof Weinheim geschlagen. Auch gegenüber der Polizei wurde der Mann handgreiflich, teilten die Beamten mit. Ein Zeuge teilte den Polizisten vor Ort mit, dass der Mann die Frau aus unbekannten Gründen geschlagen habe, hieß es in einer Mitteilung. Der Mann und die Frau befanden sich bei Eintreffen der Polizei auf einem Bahnsteig. Die Beamten waren gegen 18.45 Uhr alarmiert worden.