Betrunkener Autofahrer baut Unfall und greift Polizisten an

Frankfurt (dpa/lhe) - Ein betrunkener Autofahrer hat in Frankfurt einen Verkehrsunfall verursacht und sich aggressiv gegen Polizisten verhalten. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wurde der 34-Jährige am Freitagabend festgenommen. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der Mann in einer zum Frankfurter Stadtteil Schwanheim gehörenden Siedlung eine Einbahnstraße entgegen der Fahrtrichtung befahren und beim Rückwärtsfahren auffällige Fahrmanöver gezeigt haben. Danach sei er über das Schwanheimer Ufer, die Autobahn 5 und schließlich in den Stadtteil Niederrad gefahren, wo er gegen eine Verkehrsinsel prallte.