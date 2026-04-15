Bahnhof Göppingen

Mann auf Drogen bringt sich in Lebensgefahr

Ein junger Mann lässt die Beine baumeln - aber am dafür ungeeignetsten Ort: am Rand eines Göppinger Bahnsteigs. Dann fährt ein Zug ein.

Die Polizei ermittelt nach einem Vorfall am Göppinger Bahnhof. (Symbolbild) Foto: Sven Hoppe/dpa
Die Polizei ermittelt nach einem Vorfall am Göppinger Bahnhof. (Symbolbild)

Göppingen (dpa/lsw) - Mutmaßlich unter Drogeneinfluss hat sich ein junger Mann am Göppinger Bahnhof in Lebensgefahr gebracht. Polizeiangaben zufolge saß der 27-Jährige am Dienstag auf dem Boden eines Bahnsteigs und ließ die Beine von der Bahnsteigkante baumeln. Weil der Lokführer eines einfahrenden Regionalzugs das rechtzeitig sah, mehrere Achtungspfiffe abgab und eine Schnellbremsung einleitete, kam der Zug etwa zehn Meter vor dem Mann zum Stehen. 

Laut Polizei stand der 27-Jährige dann auf und ging auf den Bahnsteig. Ein privat reisender Beamter der Bundespolizei und ein Zollbeamter stellten und kontrollierten ihn. Er kam in eine Klinik. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.

Züge haben Sogwirkung

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Der Aufenthalt an den Gleisen ist gefährlich. Laut Polizei wird die Sogwirkung von vorbei- und ausfahrenden Zügen oft nicht bedacht. Die weiße Linie an Bahnsteigen markiere den Sicherheitsabstand zum Gleis. Der sei in jedem Fall einzuhalten.

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