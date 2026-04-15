Mann auf Drogen bringt sich in Lebensgefahr

Göppingen (dpa/lsw) - Mutmaßlich unter Drogeneinfluss hat sich ein junger Mann am Göppinger Bahnhof in Lebensgefahr gebracht. Polizeiangaben zufolge saß der 27-Jährige am Dienstag auf dem Boden eines Bahnsteigs und ließ die Beine von der Bahnsteigkante baumeln. Weil der Lokführer eines einfahrenden Regionalzugs das rechtzeitig sah, mehrere Achtungspfiffe abgab und eine Schnellbremsung einleitete, kam der Zug etwa zehn Meter vor dem Mann zum Stehen.

Laut Polizei stand der 27-Jährige dann auf und ging auf den Bahnsteig. Ein privat reisender Beamter der Bundespolizei und ein Zollbeamter stellten und kontrollierten ihn. Er kam in eine Klinik. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.

Züge haben Sogwirkung

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