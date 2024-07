Frisch Auf! Göppingen schwitzt an der Bergstraße

Am Dienstagmorgen bestritte Handball-Bundesligist Frisch Auf! Göppingen noch eine Handball-Einheit in der heimischen EWS-Arena, dann setzte sich der Tross Richtung Norden in Bewegung. Die Württemberger bezogen ihre Zimmer im Weinheimer nh-Hotel, das Trainingslager findet nicht in Österreich, sondern an Bergstraße und Odenwald statt. Höhepunkt der fünf schweißtreibenden Tage ist für das Team des neuen Trainers Ben Matschke die Partie am Samstag ab 18 Uhr in der Birkenauer Langenberghalle.