800 Zuschauer sehen das große Jubiläumsspiel des TSV Birkenau

„Es soll ein Fest werden, bei dem wir an die großen Erfolge unseres Vereins erinnern“, hatte Prof. Dr. Peter Kadel im Namen des Organisationsteams angekündigt. Und mit Blick auf die negative Entwicklung des Männerhandballs in Birkenau (das Team ist in der vergangenen Saison in die Verbandsliga abgestiegen) fügte sein Mitstreiter Roland Weber hinzu: „Wir wollen den Birkenauern endlich wieder Spitzenhandball bieten.“