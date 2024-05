Der Spitzensport ist zurück beim TSV Birkenau

Foto: Sascha Lotz

In Birkenau erlernte der zwölffache Nationalspieler Michael Spatz einst das Handball-ABC. Schon im Januar 2017 kehrte er im Trikot einer „All Star“-Auswahl in die Langenberghalle zurück. Am 27. Juli schnürt der heutige Geschäftsführer von Zweitligist TV Großwallstadt nun noch einmal an dem Ort die Hallenschuhe, wo er den Grundstein für seine spätere Profikarriere legte.