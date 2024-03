Mann auf Gleisen unterwegs: Hauptbahnhof kurz gesperrt

Frankfurt am Main (dpa/lhe) - Weil ein Betrunkener seinen Rucksack auf den Gleisen gesucht hat, musste der gesamte Frankfurter Hauptbahnhof vorübergehend gesperrt werden. Wie die Bundespolizei am Mittwoch in Frankfurt mitteilte, hatten mehrere Zeugen einen Mann gemeldet, der sich auf den Gleisen der Bahnsteige 9 und 10 aufhielt. Daraufhin wurden zunächst beide Gleise und wenig später der gesamte Hauptbahnhof am Dienstagabend vorübergehend für den Zugverkehr gesperrt.