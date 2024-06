Einsatz am Hauptbahnhof Dortmund

Dortmund (dpa) - Weil am Dortmunder Hauptbahnhof kein Schließfach mehr frei war, hat ein 22-Jähriger seinen Rucksack kurzerhand in ein Drogeriemarkt-Regal gelegt. Damit löste der Reisende aus Bayern ausgerechnet vor dem EM-Spiel Türkei-Portugal eine Teilsperrung des Bahnhofs aus. Ein Mitarbeiter des Drogeriemarkts hatte die Bundespolizei am Samstagnachmittag über den herrenlosen Gegenstand informiert, wie diese am Abend mitteilte.