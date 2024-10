49-Jähriger stirbt nach Angriff am Hauptbahnhof Dortmund

Dortmund (dpa) - Ein 49-Jähriger ist nach einem Angriff am Dortmunder Hauptbahnhof gestorben. Der Mann ist laut einer Mitteilung der Staatsanwaltschaft Dortmund und der Polizei am späten Freitagnachmittag auf einem Parkplatz am Hauptbahnhof von einem 35-Jährigen angegriffen und durch Schläge und Tritte lebensgefährlich verletzt worden. Beide Männer gehören den Angaben zufolge dem Obdachlosen-Milieu an.