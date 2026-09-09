Über Bundesstraße gelaufen

Mann auf Weg zu Bushaltestelle angefahren - schwer verletzt

Ein Mann wird auf dem Weg zur Bushaltestelle bei Königsbronn von einem Auto erfasst und schwer verletzt. Ein Gutachter prüft nun, ob der Unfall vermeidbar gewesen wäre.

Sanitäter bringen den verletzten Mann in eine Klinik. (Symbolbild) Foto: David-Wolfgang Ebener/dpa
Sanitäter bringen den verletzten Mann in eine Klinik. (Symbolbild)

Königsbronn (dpa/lsw) - Beim Versuch noch einen Bus zu bekommen, ist ein Mann über eine Bundesstraße gelaufen und dabei von einem Auto erfasst worden. Der Fußgänger erlitt schwere Verletzungen und wurde von Sanitätern in ein Krankenhaus gebracht, wie ein Polizeisprecher erklärte.

Der Autofahrer machte den Angaben zufolge auf der B19 bei Königsbronn (Kreis Heidenheim) noch eine Vollbremsung. Dennoch sei es zur Kollision gekommen. Ein Gutachter untersuchte die Unfallstelle. Er soll nun klären, ob der Autofahrer den Unfall hätte verhindern können.

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