Mann bedroht Bahnmitarbeiter mit Cuttermesser
Ein Mann ist ohne gültigen Fahrschein in einer S-Bahn unterwegs. Bei der Kontrolle kommt es zum Streit.
Stuttgart (dpa/lsw) - Ein Mann soll an einem Bahnhof in Stuttgart zwei Sicherheitsmitarbeiter der Deutschen Bahn mit einem Cuttermesser bedroht haben. Zuvor war der 35-Jährige nach Angaben der Bundespolizei ohne gültigen Fahrschein in einer S-Bahn unterwegs.
Als er am Mittwoch kontrolliert wurde, kam es den Angaben zufolge zunächst zu einem verbalen Streit. Als der Mann dann ausstieg, soll er die beiden 40 und 41 Jahre alten Sicherheitsmitarbeiter der Bahn mit dem Messer bedroht haben. Landes- und Bundespolizei kontrollierten den Verdächtigen und stellten das Messer sicher.