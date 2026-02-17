SEK-Einsatz

Mann bedroht Frau und richtet Machete gegen Polizisten

Ein Mann hat sich in Immenstaad über Stunden in seinem Haus verschanzt, mit einer Machete gedroht und mit einer Gasflasche hantiert. Die Hintergründe sind unklar.

Spezialeinsatzkräfte haben einen Mann in Immenstaad festgenommen, nachdem er eine Angehörige und Polizisten bedroht haben soll. (Symbolbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Spezialeinsatzkräfte haben einen Mann in Immenstaad festgenommen, nachdem er eine Angehörige und Polizisten bedroht haben soll. (Symbolbild)

Immenstaad (dpa/lsw) - Ein 44-Jähriger soll einer Angehörigen gedroht und Polizisten mit einer Machete bedroht haben. Spezialeinsatzkräfte nahmen den Mann nach mehreren Stunden in Immenstaad (Bodenseekreis) in Gewahrsam. Gegen ihn werde unter anderem wegen Bedrohung und tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte ermittelt, teilte die Polizei mit.

Der Mann war demnach mit der Angehörigen in Streit geraten, hatte diese beleidigt und bedroht. Die Frau habe das Haus unverletzt verlassen können, hieß es in der Mitteilung. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte am Montagabend habe sich der Mann unter anderem mit einer Machete gezeigt und gedroht, diese gegen Beamten einzusetzen, sollte jemand sein Grundstück betreten. Er sei offensichtlich betrunken gewesen.

Polizei forderte SEK und Feuerwehr an

Später habe sich der Mann ins Haus zurückgezogen und die Polizisten aus dem Obergeschoss mit Gegenständen und Flaschen beworfen, teilte die Polizei mit. Da er im Laufe der Nacht auch mit einer Gasflasche hantiert habe, habe die Polizei Spezialkräfte und die Feuerwehr angefordert. Angrenzende Gebäude seien vorsorglich evakuiert worden. 

Gegen 2.40 Uhr sei es einer Verhandlungsgruppe der Kriminalpolizei gelungen, den Mann zur Aufgabe zu bewegen. Er habe das Haus verlassen und sich widerstandslos von den Spezialeinsatzkräften in Gewahrsam nehmen lassen, hieß es in der Mitteilung. 

Unklar blieb zunächst das genaue Verwandtschaftsverhältnis zwischen dem Mann und der Frau sowie das Alter der Frau. Auch zu den Hintergründen des Streits machte die Polizei zunächst keine Angaben.

