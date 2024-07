Hausbewohner bedroht Bauarbeiter mit Machete

Darmstadt (dpa/lhe) - Mit einer Machete hat ein Bewohner eines Hauses Bauarbeiter in Darmstadt bedroht. Einsatzkräfte der Polizei nahmen ihn fest. Der 36-Jährige habe sich in einem psychischen Ausnahmezustand befunden und sei in eine Fachklinik gebracht worden, teilte die Polizei mit.