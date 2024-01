Mann bedroht in Sozialrathaus Mitarbeiter mit Waffe

Frankfurt am Main (dpa/lhe) - Ein Mann hat laut Polizei Mitarbeiter eines Frankfurter Sozialrathauses mit einer Schreckschusswaffe bedroht. Der 44-Jährige soll mit einem Gespräch unzufrieden gewesen sein, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Daraufhin habe er die Waffe gezogen. Dabei sei auch ein Schuss gefallen, durch den jedoch niemand verletzt wurde. Außerdem soll der 44-Jährige einen Mitarbeiter durch einen Schlag gegen den Kopf verletzt und unter Vorhalt der Waffe Bargeld geraubt haben. Er sei beim Verlassen des Gebäudes festgenommen worden, so die Mitteilung.