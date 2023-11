Mann bedroht Stadtmitarbeiter mit Waffe

Pfungstadt (dpa) - Im Streit um die Zwangsräumung seiner Wohnung hat ein 44-Jähriger in Pfungstadt (Landkreis Darmstadt-Dieburg) einen Stadtmitarbeiter mit einer Waffe bedroht. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, richtete der Mann die Waffe auf den Beschäftigten, als dieser am Vormittag an seiner Wohnungstür klingelte. Die Polizei sperrte daraufhin die Straßen rund um das Gebäude ab. Danach durchsuchten Spezialkräfte die Wohnung des Mannes, entdeckten ihn aber nicht. Die Beamten fahnden weiter nach dem 44-Jährigen und leiteten ein Strafverfahren gegen ihn ein.