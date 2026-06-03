Passant ruft Polizei

Mann bedroht zwei 15-Jährige mit Schusswaffe

Ein Unbekannter spricht zwei Mädchen im Park an – plötzlich zieht er eine Waffe. Was über das Motiv und den Fund einer fremden Handtasche bekannt ist.

Der Polizei gelang es, den 31-Jährigen nach kurzer Fahndung festzunehmen. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Der Polizei gelang es, den 31-Jährigen nach kurzer Fahndung festzunehmen. (Symbolbild)

Freiburg im Breisgau (dpa/lsw) - Nachdem er mutmaßlich zwei 15-jährige Mädchen in einem Freiburger Park mit einer Schusswaffe bedroht haben soll, hat die Polizei einen 31-jährigen Mann festgenommen. Bei ihm fanden die Beamten neben einer Gasdruckpistole auch ein Wurfmesser und einen Dolch. Zudem fanden die Beamten bei ihm eine fremde Damenhandtasche.

Ein Passant hatte am Dienstagabend den Notruf gewählt, nachdem er beobachtet hatte, wie ein Mann zwei Jugendliche ansprach und mit einer gezogenen Waffe bedrohte. Die beiden Mädchen seien daraufhin schreiend geflüchtet. Nach kurzer Fahndung konnte der mutmaßliche Täter in der Nähe des Tatorts widerstandslos festgenommen werden. 

Die beiden Teenagerinnen gaben gegenüber der Polizei an, dass der ihnen unbekannte Mann «wirres Zeug» geredet, jedoch keine Forderungen an sie gestellt habe. Wie genau der Mann die beiden bedrohte, wurde nicht mitgeteilt. Nach Angaben eines Sprechers gehörte die gefundene Damenhandtasche nicht einer der beiden Jugendlichen. Der bereits polizeibekannte 31-Jährige wurde in ein psychiatrisches Krankenhaus eingewiesen.

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