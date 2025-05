Mann bei Arbeitsunfall schwer verletzt

Reutlingen (dpa/lsw) - Bei einem Arbeitsunfall hat sich ein Mann in Reutlingen schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, arbeitete der 41-Jährige am Samstag auf einem Gartengrundstück mit einer Bodenfräse. Aus Unachtsamkeit sei er zu Boden gefallen. Sein Bein geriet dabei den Angaben zufolge unter den Schutz der laufenden Maschine und verfing sich im Hackwerk. Die Feuerwehr befreite das Bein. Der Mann wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.