Feuer Mann bei Brand schwer verletzt Am Samstagabend brennt es in einer Wohnung in der Schlüchterner Innenstadt. 29.09.2025 Noch ist unklar, was den Brand verursachte.