Rastatt (dpa/lsw) - Drei Unbekannte haben einen Mann in einer Unterführung in Rastatt ausgeraubt und im Gesicht schwer verletzt. Sie stahlen mehrere hundert Euro Bargeld und das Handy des 29-Jährigen, wie die Polizei mitteilte. Der 29-Jährige war auf dem Nachhauseweg in Bahnhofsnähe als die Täter ihn mit Tritten und Schlägen angriffen.