Kriminalität

Mann bei Streit schwer verletzt

Ein Mann soll einen 33-Jährigen mit einem spitzen Gegenstand attackiert haben.

Der Streit eskalierte, die Polizei ermittelt. (Symbolbild) Foto: David Inderlied/dpa
Der Streit eskalierte, die Polizei ermittelt. (Symbolbild)

Gießen (dpa/lhe) - Bei einer körperlichen Auseinandersetzung in Gießen soll ein 30-Jähriger einen anderen Mann schwer verletzt haben. Gegen ihn werde wegen des Verdachts auf versuchten Totschlag und gefährlicher Körperverletzung ermittelt, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft Gießen mit.

Der 30-Jährige und das 33 Jahre alte Opfer sollen sich am Samstagmorgen zunächst verbal in einer Bar gestritten haben. Der Streit sei eskaliert, die Männer hätten sich getreten und geschlagen. Laut Polizei hätten Zeugen die beiden zunächst getrennt. 

Außerhalb des Lokals hätten die beiden die Auseinandersetzung fortgeführt. Dabei soll der 30-Jährige das Opfer mehrmals mit einem spitzen Gegenstand an Hals und Kopf attackiert haben. Die Polizei nahm den 30-Jährigen am Montagabend fest, er ist in Untersuchungshaft.

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