Streit in Frankfurter Bar endet mit Stich in den Hals

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Bei einer Messerattacke im Frankfurter Bahnhofsviertel ist eine 24-jährige Frau schwer verletzt worden. Eine 42-Jährige stehe im Verdacht, der Mitarbeiterin einer Bar nach einem Streit mit einem spitzen Gegenstand in den Hals gestochen zu haben, teilte die Polizei mit.

Nach bisherigen Erkenntnissen kam es am Dienstag gegen 21.30 Uhr in einer Bar in der Taunusstraße zunächst zu einer Auseinandersetzung zwischen den beiden Frauen. Nachdem die 42-Jährige die Lokalität verlassen musste, soll sie die Mitarbeiterin attackiert haben. Anschließend verließ sie den Angaben zufolge mit einem Begleiter den Ort.

Die Verletzte erlitt potenziell lebensbedrohliche Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Polizisten nahmen die Tatverdächtige nach einer Fahndung mit Hilfe von Videoaufnahmen kurze Zeit später fest. Gegen sie wird wegen des Verdachts des versuchten Totschlags und der gefährlichen Körperverletzung ermittelt.