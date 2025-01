Zwei Gewalttaten zum Jahreswechsel Frankfurt

Frankfurt (dpa/lhe) - Zwei versuchte Tötungsdelikte hat es zum Jahreswechsel im Frankfurter Bahnhofsviertel und in der Innenstadt gegeben. Ein 32 Jahre alter Mann wurde laut Polizei mit Schnittverletzungen am Hals gefunden. Er soll in einem Frankfurter Klub von einem 17-Jährigen mit einem Messer oder messerähnlichen Gegenstand attackiert worden sein. Der 17-Jährige wurde noch vor Ort festgenommen. Die Mordkommission ermittele wegen des Verdachts des versuchten Totschlags.