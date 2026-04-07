Main-Taunus-Kreis

Mann bei Unfall in Kleingarten tödlich verletzt

Nach einem Streit in einer Kleingartenanlage in Flörsheim stirbt ein 69-Jähriger. Die Polizei schließt ein Gewaltdelikt zunächst nicht aus.

Weil zunächst auch ein Gewaltdelikt als möglich galt, war die Polizei - auch mit Hubschrauber - im Großeinsatz. (Symbolbild) Foto: Silas Stein/dpa
Weil zunächst auch ein Gewaltdelikt als möglich galt, war die Polizei - auch mit Hubschrauber - im Großeinsatz. (Symbolbild)

Flörsheim (dpa/lhe) - Ein Mann ist mutmaßlich nach einem Unfall in einer Kleingartenanlage in Flörsheim (Main-Taunus-Kreis) gestorben. Zuvor soll es zwischen dem tödlich Verletzten und einem anderen zu einem Streit gekommen sein, wie die Polizei mitteilte. Rettungskräfte und Polizei waren demnach in die Kleingartenanlage gerufen worden, der 69-Jährige starb jedoch trotz medizinischer Versorgung kurze Zeit später an seinen Verletzungen.

Nach neuen Erkenntnissen gehen die Ermittler davon aus, dass der Mann bei einem Unfall während eines Streits mit einem anderen Menschen verletzt wurde. Zuvor habe auch ein Gewaltdelikt nicht ausgeschlossen werden können, hieß es. Die Polizei sei daher mit vielen Kräften vor Ort gewesen, auch ein Polizeihubschrauber war im Einsatz. Die Umstände von Unfall und Streit waren zunächst unklar, nähere Auskünfte gab die Polizei bislang nicht bekannt.

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