Mann bricht durch Hallendach und stirbt

Bad Camberg (dpa/lhe) - Ein 37-Jähriger ist in Bad Camberg bei Arbeiten auf einer Lagerhalle durch eine Eternitplatte des Daches gebrochen, fast fünf Meter in die Tiefe gestürzt und noch an der Unfallstelle gestorben. Der sofort verständigte Notarzt konnte am Montag in der Halle hinter einem Supermarkt nicht mehr helfen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Für die Kripo ergaben sich nach eingehenden Ermittlungen keine Hinweise auf eine strafbare Handlung. Das Amt für Arbeitsschutz wurde informiert.