Mann bricht in Haus ein und bedroht Ehepaar mit Messer

Korbach (dpa) - Bei einem Einbruch in ein Haus in Korbach (Kreis Waldeck-Frankenberg) hat ein Mann ein Ehepaar mit einem Messer bedroht, um Geld zu erbeuten. Die beiden konnten aber zunächst in einen anderen Raum ihrer Wohnung flüchten, dort hielten sie die Tür zu, wie Polizei und Staatsanwaltschaft in Korbach mitteilten. Der Einbrecher kämpfte vergeblich gegen die Sperre an. Schließlich gelang es dem Paar in der Nacht zum Dienstag, sich bei Nachbarn in Sicherheit zu bringen.