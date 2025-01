Kuriose Beute: Einbrecher erbeuten Kekse

Darmstadt (dpa/lhe) - Eine eher ungewöhnliche Beute haben Einbrecher in Darmstadt gemacht. Die Unbekannten hebelten nach Angaben der Polizei zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen ein Fenster eines Kindergartens auf und stiegen in das Gebäude ein. Dort durchwühlten sie mehrere Schränke, wurden aber wohl nicht fündig. Den Fahndern zufolge entkamen sie schließlich mit einer Packung Kekse und flüchteten mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht nun Zeugen, die gegebenenfalls Angaben zu den naschenden Einbrechern machen können.