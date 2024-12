Wohnungseinbrecher sprangen mit Beute aus dem Fenster

Einbrecher im Lautertal: In der Straße Graswiese in Lautertal-Reichenbach drangen am Dienstagabend gegen 18.30 Uhr unbekannte Täter gewaltsam über die Fenster in ein Wohnhaus ein. Die ungebetenen Besucher betraten anschließend mehrere Zimmer. Im weiteren Verlauf erbeuteten sie Schmuck und Münzen. Vermutlich sprangen die Kriminellen, als sie bemerkten, dass die Eigentümer nach Hause kamen, aus einem Fenster ins Freie und flüchteten in Richtung Wald.