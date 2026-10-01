Mann bringt Schwarzpulver zu Explosion – schwere Verletzung
Was geschah, als ein Mann eine Tüte mit Schwarzpulver für «Feuerwerk» hielt und anzündete? Die Polizei ermittelt nach einer Explosion in Fellbach.
Fellbach (dpa/lsw) - Ein 61-Jähriger und ein 35-Jähriger sind bei einer Explosion in einer Scheune in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) schwer verletzt worden. Der ältere Mann hatte am Mittwochnachmittag beim Ausräumen der Scheune eine Tüte mit schwarzem Pulver gefunden, wie die Polizei mitteilte.
Er soll seinem Kollegen gesagt haben, er habe «Feuerwerk» gefunden. Daraufhin habe er das Pulver in ein Metallgefäß gefüllt und angezündet. Schließlich kam es zu einer Verpuffung. Beide Männer erlitten Brandverletzungen und wurden per Rettungsdienst und Rettungshubschrauber in Krankenhäuser gebracht. Spezialisten des Landeskriminalamts und die Feuerwehr waren vor Ort. Gegen den 61-Jährigen wird ermittelt.