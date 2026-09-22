Kriminalpolizei ermittelt nach Explosion auf Recyclinghof
Eine Detonation erschüttert eine Müllumladestation im Bodenseekreis. Ein Mitarbeiter wird schwer verletzt. Was die Ermittler bisher wissen - und sich nun erhoffen.
Überlingen (dpa/lsw) - Nach der Explosion auf einer Müllumladestation in Überlingen (Bodenseekreis) mit einem Schwerverletzten ermittelt jetzt die Kriminalpolizei. Die Polizei sucht nach eigenen Angaben Zeugen. Bisherigen Erkenntnissen zufolge haben pyrotechnische Signalmittel und militärische Alarmleuchtkörper zu der Detonation am Freitag geführt. Sie wurden wohl an dem Tag zwischen 11.00 und 12.00 Uhr illegal im Altmetallcontainer auf dem Gelände der Umladestation entsorgt. Wer etwas beobachtet habe, solle sich bei der Kriminalpolizei Friedrichshafen melden, hieß es.
Bei der Explosion war ein Mitarbeiter schwer verletzt worden. Er kam in eine Klinik. Sprengstoffexperten des Landeskriminalamts untersuchten die Reste der Kiste und sprengten sie dann kontrolliert auf dem Recyclinghof.