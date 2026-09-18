Explosion auf Recyclinghof – Mitarbeiter schwer verletzt
Der Recyclinghof ist abgesperrt, Sprengstoffexperten rücken an: Nach einer Explosion bleibt die Ursache rätselhaft – und die Folgen für die Mitarbeiter dramatisch.
Überlingen (dpa/lsw) - Bei einer Explosion an einer Müllumladestation auf einem Recyclinghof in Überlingen (Bodenseekreis) ist ein Mitarbeiter schwer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein bislang Unbekannter unerlaubt Munition, vermutlich für Signalkörper, entsorgt haben, sagte ein Polizeisprecher. Wie es dann genau zu der Explosion kam, blieb vorerst unklar.
Der Schwerverletzte wurde in eine Klinik gebracht. Die vermutete Munition habe sich in einem Karton befunden. Derzeit werde auf Sprengstoffexperten gewartet, die diesen Karton nun untersuchen sollen. Der Bereich um den Recyclinghof wurde am Mittag gesperrt.