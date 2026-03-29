Nächtlicher Einsatz

Zwei Schwerverletzte nach Explosion im Wohnzimmer

Im Wohnzimmer eines Hauses kommt es mitten in der Nacht zu einer heftigen Explosion. Rettungskräfte finden ein «umfangreiches Schadensbild» vor. Was ist passiert?

Bei der Explosion wurden zwei Menschen schwer verletzt. (Archivbild) Foto: Jens Kalaene/dpa
Bei der Explosion wurden zwei Menschen schwer verletzt. (Archivbild)

Taunusstein-Neuhof (dpa/lhe) - Bei einer nächtlichen Explosion in einem Wohnhaus in Taunusstein-Neuhof (Rheingau-Taunus-Kreis) sind zwei Menschen im Alter von 20 und 21 Jahren schwer verletzt worden. Wie das Polizeipräsidium Westhessen mitteilte, waren Rettungskräfte und Feuerwehr in der Nacht zu Samstag gegen zwei Uhr zum Einsatzort entsandt worden.

Vor Ort bot sich den Einsatzkräften ein umfangreiches Schadensbild. Die Explosion ereignete sich im Wohnzimmer. Nach Polizeiangaben vom Sonntag war ein technischer Defekt die Ursache des Unglücks. Die beiden Schwerverletzten seien in Spezialkliniken gebracht worden.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Zwei Schwerverletzte nach Explosion im Wohnzimmer
Nächtlicher Einsatz

Zwei Schwerverletzte nach Explosion im Wohnzimmer

Rettungskräfte finden ein «umfangreiches Schadensbild» vor. Was ist passiert?

28.03.2026

Nächtlicher Dachstuhlbrand – Haus unbewohnbar
Brände

Nächtlicher Dachstuhlbrand – Haus unbewohnbar

Mitten in der Nacht bricht in einem Haus in Rechberghausen plötzlich ein Feuer aus. Zwei Bewohner fliehen ins Freie. Es entsteht ein hoher Sachschaden.

16.02.2026

Explosion

Hunderte Schwerverletzte nach Explosion in iranischer Hafenstadt

26.04.2025

Nächtlicher Einbruch: Bewohner schwer verletzt
Schlüchtern

Nächtlicher Einbruch: Bewohner schwer verletzt

Zwei maskierte Menschen dringen in eine Wohnung ein und verletzen einen 24-Jährigen mit einer Eisenstange. Dann fliehen sie. Ihr Opfer muss ins Krankenhaus.

06.09.2024

Österreich

Nächtlicher Unfall auf Skipiste - Zwei Münchner verletzt

Mitten in der Nacht fahren zwei Männer im Zillertal mit einem Motorschlitten eine rot markierte Piste hinauf. Dann verunglücken sie und ziehen sich schwere Verletzungen zu.

10.02.2024