Zwei Schwerverletzte nach Explosion im Wohnzimmer
Im Wohnzimmer eines Hauses kommt es mitten in der Nacht zu einer heftigen Explosion. Rettungskräfte finden ein «umfangreiches Schadensbild» vor. Was ist passiert?
Taunusstein-Neuhof (dpa/lhe) - Bei einer nächtlichen Explosion in einem Wohnhaus in Taunusstein-Neuhof (Rheingau-Taunus-Kreis) sind zwei Menschen im Alter von 20 und 21 Jahren schwer verletzt worden. Wie das Polizeipräsidium Westhessen mitteilte, waren Rettungskräfte und Feuerwehr in der Nacht zu Samstag gegen zwei Uhr zum Einsatzort entsandt worden.
Vor Ort bot sich den Einsatzkräften ein umfangreiches Schadensbild. Die Explosion ereignete sich im Wohnzimmer. Nach Polizeiangaben vom Sonntag war ein technischer Defekt die Ursache des Unglücks. Die beiden Schwerverletzten seien in Spezialkliniken gebracht worden.