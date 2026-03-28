Nächtlicher Einsatz

Zwei Schwerverletzte nach Explosion im Wohnzimmer

Rettungskräfte finden ein «umfangreiches Schadensbild» vor. Was ist passiert?

Gegen 02.00 Uhr wurden Rettungskräfte und die Feuerwehr zum Einsatzort entsandt. (Symbolbild) Foto: Jens Kalaene/dpa
Gegen 02.00 Uhr wurden Rettungskräfte und die Feuerwehr zum Einsatzort entsandt. (Symbolbild)

Taunusstein-Neuhof (dpa/lhe) - Bei einer nächtlichen Explosion in einem Wohnhaus in Taunusstein-Neuhof (Rheingau-Taunus-Kreis) sind zwei Menschen im Alter von 20 und 21 Jahren schwer verletzt worden. Wie das Polizeipräsidium Westhessen mitteilte, waren Rettungskräfte und Feuerwehr in der Nacht zu Samstag gegen 2 Uhr zum Einsatzort entsandt worden. 

«Dort erwartete die Einsatzkräfte ein umfangreiches Schadensbild.» Die Explosion habe sich im Wohnzimmer ereignet. Die Hintergründe waren zunächst unklar. Die beiden Schwerverletzten seien in Spezialkliniken gebracht worden.

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