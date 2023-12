Mann droht in Bordell und greift Polizisten an

Frankfurt (dpa/lhe) - Ein 24-Jähriger hat in einem Bordell im Frankfurter Bahnhofsviertel eine Prostituierte bedroht, ist handgreiflich gegen die Bordellmutter geworden und hat schließlich zwei Polizisten angegriffen. Die 27 Jahre alte Prostituierte habe er mit dem Tode bedroht, teilte die Polizei am Montag mit. Gegen die zur Hilfe eilende 76-jährige Hausherrin sei er tätlich geworden. Die am Sonntag alarmierten Beamten habe er nach seiner Festnahme angegriffen. Einem habe er gegen das Knie getreten und versucht, seinen Kollegen am Kopf zu packen. Beide seien leicht verletzt worden, hätten jedoch ihren Dienst fortsetzen können. Der 24-Jährige kam in eine Zelle und muss sich nun wegen des Verdachts des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.