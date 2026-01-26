Mann entdeckt seine geklauten Werkzeuge in Online-Inserat
Erst wird Werkzeug aus seinem Keller gestohlen - dann findet ein Mann es im Netz wieder. Was bei der Festnahme des mutmaßlichen Diebes passiert ist.
Karlsruhe (dpa/lsw) - Nach einem Einbruch und Diebstahl in seinem Keller hat ein Mann aus Karlsruhe seine geklauten Werkzeuge in einer Verkaufsanzeige im Internet wiedergefunden. Der 36-Jährige erkannte am Sonntag auf den Bildern gleich mehrere seiner gestohlenen Sachen wieder. Daraufhin verständigte er umgehend die Polizei. Bei einem Scheinkauf bei dem 30 Jahre alten verdächtigen Verkäufer wurde dieser vorläufig festgenommen, wie die Polizei mitteilte.
Der Mann wehrte sich gegen die Festnahme und verletzte eine Beamtin dabei leicht am Knie und an der Hand. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung stellten die Polizisten weiteres mutmaßliches Diebesgut sicher.