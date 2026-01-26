Kriminalität

Mann entdeckt seine geklauten Werkzeuge in Online-Inserat

Erst wird Werkzeug aus seinem Keller gestohlen - dann findet ein Mann es im Netz wieder. Was bei der Festnahme des mutmaßlichen Diebes passiert ist.

Gegen den Verdächtigen wird nun ermittelt. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Gegen den Verdächtigen wird nun ermittelt. (Symbolbild)

Karlsruhe (dpa/lsw) - Nach einem Einbruch und Diebstahl in seinem Keller hat ein Mann aus Karlsruhe seine geklauten Werkzeuge in einer Verkaufsanzeige im Internet wiedergefunden. Der 36-Jährige erkannte am Sonntag auf den Bildern gleich mehrere seiner gestohlenen Sachen wieder. Daraufhin verständigte er umgehend die Polizei. Bei einem Scheinkauf bei dem 30 Jahre alten verdächtigen Verkäufer wurde dieser vorläufig festgenommen, wie die Polizei mitteilte. 

